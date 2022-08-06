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В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном уходе Мележикова

Функционер занимает должность генерального директора московского клуба с лета 2021 года.
06 августа 2022 14:26

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Каждый день новые слухи. Мы их не комментируем. Мы комментируем факты. По поводу Хачатурянца точно такой же ответ. И по поводу всех остальных фамилий, которые появляются», - приводит слова Зеленова «СЭ».

Ранее сообщалось, что красно-белые уже ищут замену функционеру. Управлением «Спартака» может заняться первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, При этом нынешний владелец клуба Леонид Федун останется миноритарным владельцем акций.

Отметим, что московский клуб набрал семь очков в трех стартовых турах РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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