В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном уходе Мележикова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Каждый день новые слухи. Мы их не комментируем. Мы комментируем факты. По поводу Хачатурянца точно такой же ответ. И по поводу всех остальных фамилий, которые появляются», - приводит слова Зеленова «СЭ».

Ранее сообщалось, что красно-белые уже ищут замену функционеру. Управлением «Спартака» может заняться первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, При этом нынешний владелец клуба Леонид Федун останется миноритарным владельцем акций.

Отметим, что московский клуб набрал семь очков в трех стартовых турах РПЛ.