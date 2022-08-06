Федерация футбола Франции не одобрила контракт тренера Галтье с «ПСЖ»

Контракт тренера Кристофа Галтье с «ПСЖ» не получил одобрения со стороны Федерации футбола Франции.

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на протокол FFF, причиной стали проблемы 55-летнего специалиста с лицензией УЕФА Pro. Гальтье необходимо обратиться к национальному техническому директору и поговорить с ним насчет обязательств по непрерывному обучению.

Отметим, что каждый наставник обязан раз в три года проходить курсы повышения квалификации и подтверждать свою лицензию.

Напомним, что «ПСЖ» объявил о назначении Галтье на пост главного тренера в конце июля. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.