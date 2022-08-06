«Спартак» объяснил, почему Рыбус не сыграет с «Уралом»

Стала известна причина, по которой защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус пропустит гостевой матч 4-го тура РПЛ с «Уралом».

Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу красно-белых, 32-летний футболист получил небольшое повреждение. Отмечается, что Рыбус прилетел в Екатеринбург, но тренеры решили поберечь поляка.

Добавим, что Мацей провел в текущем сезоне два матча, в которых заработал по желтой и красной карточке.

«Спартак» набрал с семью очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. А «Урал», не набрав очков, располагается на 16-й строчке.