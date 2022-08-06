Пономарев считает, что ЦСКА не стоит возвращать Влашича

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что думает о том, что Никола Влашич может покинуть «Вест Хэм».

«ЦСКА не стоит возвращать Влашича. В одну реку два раза не войдешь. Да, он прилично играл за армейцев, но его время в клубе прошло. Никола уже не будет играть на том высоком уровне, который у него был в ЦСКА», - приводит слова Пономарева «РБ-Спорт».

Напомним, что Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом» 31 августа 2021. Тогда сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в Англии четыре миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне АПЛ хорват провел 19 матчей, в которых забил один гол.