В «Спартаке» назвали полной ерундой введение fan-ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов раскритиковал введение системы fan-ID на российских аренах.

«Какая-то ерунда получается с fan-ID полная. Это мое личное мнение и многих, с кем я общался в том числе из команды», - приводит слова Зеленова «СЭ».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.