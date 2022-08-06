Мележиков - о возможном уходе из «Спартака»: Не думаю над тем, на что повлиять не могу

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

«Мне ищут замену? Я не думаю над тем, на что повлиять не могу. Есть такие разговоры? Я не слышал», - приводит слова Мележикова «СЭ».

Ранее сообщалось, что красно-белые уже ищут замену функционеру. Управлением «Спартака» может заняться первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, При этом нынешний владелец клуба Леонид Федун останется миноритарным владельцем акций.

Отметим, что московский клуб набрал семь очков в трех стартовых турах РПЛ.