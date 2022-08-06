Евгений Мележиков: Агенты Урунова ищут команду, но пока безуспешно

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с полузащитником Остоном Уруновым.

«Пока тренируется в молодежной команде. Агенты, я так понимаю, занимаются его трудоустройством, но пока безуспешно», - сказал Мележиков на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Футболист получает 50 тысяч евро в месяц и не хочет терять таких денег. Контракт с Уруновым рассчитан до 2025 года.

Напомним, минувший сезон игрок на правах аренды провел в «Уфе», вылетевшей в ФНЛ, и сыграл 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Именно из башкирского клуба он и перешел в «Спартак» в 2020 году.