Булыкин считает, что «Локомотив» может угодить в кризис, если не обыграет «Краснодар»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что железнодорожникам необходимо выигрывать встречу против «Краснодара» в матче 4-го тура РПЛ.

«Фаворитом на бумаге является «Краснодар». Однако у «Локомотива» есть шанс прыгнуть в вагон уходящего поезда и зацепиться за старт этого сезона. Все-таки получилось не так, как хотело руководство.

Сейчас ситуация может усугубиться другими факторами: начиная от ухода футболистов, заканчивая травмами. Если «Локомотив» сейчас не встрепенётся, не переломит ситуацию, то может быть плачевное начало сезона и вообще весь сезон», — сказал Булыкин «Чемпионату».

Перед очной встрече на счету «Краснодара» четыре очка и девятая строчка в таблице, у «Локомотива» два балла и 12-е место. Стартовый список прозвучит в Краснодаре в 20:00 мск.