Мостовой сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на матч четвертого тура РПЛ «Краснодар» - «Локомотив».

«Думаю, что в матче «Краснодар» - «Локомотив» будет ничья. Краснодарцы катают мяч туда-сюда, потому что там играют молодые и еще неопытные ребята. Когда они играют, моментов пятнадцать бывает, что у тех, что у других ворот. Обе команды сейчас показывают несолидный, немножко детский футбол. «Локомотив» под покровительством немцев так и не будет ничего показывать, а в «Краснодаре» сейчас большие перемены», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 6 августа в Краснодаре. Начало в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар» с четырьмя очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Локомотив» с двумя - 13-й.