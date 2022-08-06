Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»

Соперники встретятся на домашней арене «быков».
06 августа 2022 16:38
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на матч четвертого тура РПЛ «Краснодар» - «Локомотив».

«Думаю, что в матче «Краснодар» - «Локомотив» будет ничья. Краснодарцы катают мяч туда-сюда, потому что там играют молодые и еще неопытные ребята. Когда они играют, моментов пятнадцать бывает, что у тех, что у других ворот. Обе команды сейчас показывают несолидный, немножко детский футбол. «Локомотив» под покровительством немцев так и не будет ничего показывать, а в «Краснодаре» сейчас большие перемены», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 6 августа в Краснодаре. Начало в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар» с четырьмя очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Локомотив» с двумя - 13-й.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
ЦСКА - «Факел»: Стартовые составы команд на матч чемпионата России
Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
06.08.2022 16:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мостовой сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»
Соперники встретятся на домашней арене «быков».
06.08.2022 16:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Булыкин считает, что «Локомотив» может угодить в кризис, если не обыграет «Краснодар»
Встреча пройдет 6 августа и начнется в 20:00 мск.
06.08.2022 16:33
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм» в матче первого тура АПЛ
В минувшем сезоне команда Юргена Клоппа заняла второе место в таблице чемпионата.
06.08.2022 16:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Спартак» выигрывает у «Урала» после первого тайма, благодаря голам Промеса и Игнатова
«Спартак» выигрывает у «Урала» после первого тайма, благодаря голам Промеса и Игнатова
Московский клуб потерял ключевого футболиста.
06.08.2022 15:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Мележиков: Агенты Урунова ищут команду, но пока безуспешно
Ранее сообщалось, что футболист отказывается покидать московский клуб.
06.08.2022 15:52
Футбол
Мележиков - о возможном уходе из «Спартака»: Не думаю над тем, на что повлиять не могу
Функционер занимает должность генерального директора московского клуба с лета 2021 года.
06.08.2022 15:32
Футбол
В «Спартаке» назвали полной ерундой введение fan-ID
Система запущена в тестовом режиме на части российских стадионов.
06.08.2022 15:16
Футбол
Пономарев считает, что ЦСКА не стоит возвращать Влашича
Хавбек выступает за английский «Вест Хэм».
06.08.2022 15:01
Футбол
«Спартак» объяснил, почему Рыбус не сыграет с «Уралом»
Игра в Екатеринбурге начнется в 15:00 по московскому времени.
06.08.2022 14:59
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Болельщиков хоккея ждет масса приятных сюрпризов!» Коммерческий директор «Лиги Ставок» — о контрактах со СКА и «Сочи»
Коммерческий директор букмекерской компании «Лига Ставок» Татьяна Зворыгина прокомментировала «Плеймейкеру» подписание трехлетних партнерских соглашений с двумя клубами КХЛ - из Сочи и Санкт-Петербурга.
Хилл «прикончит» Сантоса, а Спивак — Сакаи! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 59
В ночь на 7 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, в главном бою которого экс-претендент на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантос столкнется с Джамалом Хиллом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
«Чемпион потеряет в Грозном очки — как было в Химках». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных поединков 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Свое поле поможет — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центральной встречи 4-го тура РПЛ (6 августа, 20:00).
«Бавария» после ухода Левандовски: 11 голов в первых двух матчах сезона!
После сверхрезультативного матча за Суперкубок Германии против «Лейпцига» (5:3) команда Юлиана Нагельсмана катком прошлась по «Айнтрахту» (6:1) в первом туре Бундеслиги.
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
«Сочи» — крутая и необычная команда». Юрий Красовский — о контракте «Лиги Ставок» с черноморским хоккейным клубом
5 августа в рамках крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялось подписание партнерского соглашения между «Лигой Ставок» и хоккейным клубом «Сочи».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика