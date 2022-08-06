«Спартак» одержал уверенную победу над «Уралом» и возглавил турнирную таблицу

Сегодня, 6 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся матч 4-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счетом 2:0.
Голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).
Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля возглавили турнирную таблицу с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.
В следующем матче «Урал» поедет в Воронеж 12 августа для игры с «Факелом», а «Спартак» примет «Сочи» 14-го числа на «Открытии Банк Арене».
РПЛ
4-й тур
«Урал» - «Спартак» 0:2
Голы: Промес 27, Игнатов 43
«Урал»: Помазун, Иллой-Айет (Мамин, 73), Гогличидзе, Кузьмичев, Быковский (Гаджимурадов, 46), Мишкич, Коновалов (Емельянов, 80), Подберезкин (Бевеев, 62), Сунгатулин (Бикфалви, 46), Егорычев, Каштанов.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс Перейра (Пруцев, 67), Умяров, Денисов, Мозес (Игнатов, 33), Промес, Соболев (Николсон, 66).
Предупреждения:
Промес (28), Хлусевич (51), Гаджимурадов (75).