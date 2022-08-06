По данным минцифры в России оформили лишь 145 тысяч fan-ID

Минцифры опубликовало официальные данные по fan-ID.

В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что на данный момент в России оформлено 145 тысяч карт болельщика.

Напомним, что в некоторых городах их уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.

В рамках четвертого тура в Екатеринбурге прошел матч «Урал» - «Спартак», который посетило 8931 зритель. В предыдущие годы приезд красно-белых неизменно сопровождался аншлагом.