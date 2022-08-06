Салах установил рекорд, отличившись в шестой раз подряд в первом туре АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче первого тура Английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» в гостях (2:2). Египтянин установил уникальное достижение для АПЛ.

Об этом сообщает Gracenote.

Египтянин стал первым игроком, забившим гол в первом туре на протяжении шести сезонов подряд.

С сезона 2017/18 по сезон 2019/20 в первом туре Салах отличился по одному разу. В сезоне 2020/21 – оформил хет-трик. В следующих двух кампаниях тоже гол.

13 августа «Фулхэм» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона», а «Ливерпуль» двумя днями позже на своем поле примет «Кристал Пэлэс».