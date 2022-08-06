Соболев признан лучшим игроком матча «Урал» - «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был признан лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).
В этой встрече форвард оформил две результативные передачи. Эксперты «Матч Премьер» признали его лучшим игроком матча.
Голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).
Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля возглавили турнирную таблицу с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.
источник: «Советский спорт»