Соболев признан лучшим игроком матча «Урал» - «Спартак»

Хилл «прикончит» Сантоса, а Спивак — Сакаи! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 59

В ночь на 7 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, в главном бою которого экс-претендент на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантос столкнется с Джамалом Хиллом. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.