Валерий Кечинов: «Урал» не доставил «Спартаку» особых проблем

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал успех красно-белых в матче четвертого тура РПЛ против екатеринбургского «Урала».

«Хорошая игра «Спартака». Думал, что «Урал» побольше хлопот доставит в этой игре. Потому что три поражения было, на последнем месте команда. Сегодня должен был быть переломный момент. Однако его его произошло. Особых проблем «Урал» «Спартаку» не доставил. «Спартак» был и в атаке хорош, и в обороне не дали ничего создать.

Очередная победа «Спартака» - отличный старт. Нужно в таком духе продолжать, если какие-то высокие цели и задачи стоят», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. «Спартак» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу.