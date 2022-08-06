Гуренко раскритиковал игру «Локомотива» в начале сезона

Экс-защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал игру команды в трех первых матчах нового сезона. железнодорожников против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ.

Отметим, что столичный клуб с двумя очками занимает 14-е место.

«Железнодорожники пытаются поджимать, но при этом делают это не совсем организованно. Одна группа идет вперед, вторая — создает глубину атаки, все идет хаотично. На это наслаиваются и травмы. Проблем много, вопрос — с кого спрашивать. Там огромный тренерский штаб, но кто несет ответственность?» — цитирует RT Гуренко.

Добавим, что сегодня «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.