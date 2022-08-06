Абаскаль пока не владеет информации о состоянии здоровья Мозеса

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на травму полузащитника Виктора Мозеса.

Напомним, что нигериец получил повреждение в первом тайме игры 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0). Мозеса унесли с поля на носилках. Футболистпокинул стадион на костылях

«По Мозесу не можем ничего сказать. Завтра доктора сообщат про его состояние. Надеюсь, он скоро вернется в строй, и эту победу мы посвящаем ему», - цитирует Абаскаля ТАСС.

Добавим, что «Спартак» вышел в лидеры таблицы РПЛ, набрав десять очков в четырех матчах.