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Абаскаль пока не владеет информации о состоянии здоровья Мозеса

Красно-белые победили в третьем матче подряд.
06 августа 2022 17:55
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на травму полузащитника Виктора Мозеса.

Напомним, что нигериец получил повреждение в первом тайме игры 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0). Мозеса унесли с поля на носилках. Футболистпокинул стадион на костылях

«По Мозесу не можем ничего сказать. Завтра доктора сообщат про его состояние. Надеюсь, он скоро вернется в строй, и эту победу мы посвящаем ему», - цитирует Абаскаля ТАСС.

Добавим, что «Спартак» вышел в лидеры таблицы РПЛ, набрав десять очков в четырех матчах.

источник: ТАСС
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