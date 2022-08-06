Клопп о ничьей «Ливерпуля» с «Фулхэмом»: Настрой был неправильным с самого начала

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча своей команды в рамках первого тура АПЛ против лондонского «Фулхэма».

«Результат хороший - мы не заслуживали большего, но вот игру можно значительно улучшить. У нас не было нужного импульса. Мы могли выиграть матч, так как у нас было больше моментов, но мы, вероятно, не заслуживали победы.

Самое лучшее в игре - это результат. Мы провели действительно плохую игру. Настрой был неправильным с самого начала», - приводит слова немецкого специалиста BT Sport.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. Чемпионат Англии стартовал днем ранее матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал», в котором «канониры» одержали победу (2:0).