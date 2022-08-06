Шалимов прокомментировал четвертое поражение «Урала» подряд в РПЛ

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал четвертое поражение своей команды на старте сезона в РПЛ. В воскресенье екатеринбуржцы уступили «Спартаку» в домашней игре (0:2).

«Про (свое) будущее пока ничего не слышал. Ребята сейчас принимают душ и готовятся к следующей игре. Мы пожали руки игрокам. После игры одни эмоции. Чтобы что‑то разбирать, надо быть спокойным», — сказал Шалимов «Матч ТВ».

Голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля возглавили турнирную таблицу с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.