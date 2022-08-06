Гендиректор «Спартака» заявил о готовности команды к борьбе с «Зенитом» за чемпионство

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что красно-белые готовы составить конкуренцию «Зениту» к борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

6 августа подопечные Гильермо Абаскаля одержали гостевую победу над «Уралом» (2:0).

— Одержана великая победа. Команда на первом месте. Все в восторге. Все говорят, что такой «Спартак» должен бороться за первое место. Или будет как всегда?

— Я думаю, будем? - заявил Мележиков Sport24.

Голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля возглавили турнирную таблицу с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.