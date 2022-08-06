«Лукойл» может приобрести домашнюю арену «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков признался, что клуб ведет переговоры о продаже домашнего стадиона «Лукойлу».

«Лукойл» правда пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся. Да, это правда.

Сохранит свою должность Федун? Я уже говорил - я очень на это надеюсь», - приводит слова руководителя красно-белых «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что Леонид Федун продаст корпорации контрольный пакет акций клуба, однако сам владелец «Спартак» этой информации пока не подтверждал.