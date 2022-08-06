Литвинов раскрыл подробности травмы Мозеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал подробности полученной травмы одноклубника Виктора Мозеса в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).
«У Мозеса, как я понял, что-то с ахиллом. Надеюсь, что все обойдется», — сказал Литвинов Sport24.
Голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).
Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля возглавили турнирную таблицу с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.
источник: Sport24.ru