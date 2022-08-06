Дмитрий Селюк: «Спартак» должен был забивать пять, «Уралу» нужно менять полкоманды

«Как я и говорил перед матчем, «Спартак» выиграет с разницей в два мяча. «Спартак» имел огромное преимущество, счет должен был бы быть минимум 5:0, но, скорее, даже 7:0. «Уралу» нужно срочно менять полкоманды. Его игра не выдерживает никакой критики – четыре матча, четыре поражения. Один гол забили и десять пропустили», - сказал агент.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. «Спартак» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу.