«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в первом туре АПЛ

В матче первого тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на своем поле крупно обыграл «Саутгемптон».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Антонио Конте, в составе которой отличились Райан Сессеньон, Эрик Дайер и Деян Кулушевски. Еще один мяч гости забили в свои ворота сами - автогол на счету Карима Салису.
У «святых» точным ударом отметился Джеймс Уорд-Праус.
Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью на выезде с «Фулхэмом» (2:2)
АПЛ
1-й тур
«Тоттенхэм» (Лондон) - «Саутгемптон» - 4:1 (2:1)
Голы: Сессеньон, 21; Дайер, 32; Салису, 60 (автогол); Кулушевски, 63 - Уорд-Праус, 12.
источник: «Советский спорт»