Мостовой рассказал, есть ли шансы у «Ахмата» отобрать очки у «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Ахмата» отобрать очки у «Зенита» в домашней игре 4-го тура РПЛ.

«После первого тура, когда «Зенит» потерял очки с «Химками», команда Семака крупно побеждала. «Зенит» если сейчас соберется, то будет набирать очки в каждой игре. Думаю, с «Ахматом» они тоже легко разберутся, если подойдут к матчу с полной серьезностью. Сейчас же ничего не отвлекает, нет еврокубков. «Зенит» по всем показателям выше всех в РПЛ», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Отметим, что встреча пройдет на «Ахмат-Арене» и начнется в 20:00. После трех туров в активе сине-бело-голубых семь баллов, у грозненцев четыре очка.