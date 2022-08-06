«Ахмат» - «Зенит»: Клаудиньо, Малком и Кассьерра выйдут в старте гостей

В субботу, 6 августа, в Грозном состоится матч 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Команды объявили стартовые составы на игру.
«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Ильин.
«Зенит»: Одоевский, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Отметим, что встреча пройдет на «Ахмат-Арене» и начнется в 20:00. После трех туров в активе сине-бело-голубых семь баллов, у грозненцев четыре очка.
источник: «Советский спорт»