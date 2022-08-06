Гол Карраскаля помог ЦСКА разгромить «Факел» в домашнем матче

В субботу, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» прошел матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом». Армейцы одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Голы в составе красно-синих забили Константин Кучаев (58-я минута), Хесус Медина (70), Федор Чалов (72) и Хорхе Карраскаль (83). Единственный гол у гостей забил Георгий Гонгадзе в концовке первого тайма с пенальти (42).

Таким образом, подопечные Владимира Федотова поднялись на второе место в турнирной таблице с десятью очками, уступая лишь по дополнительным показателям «Спартаку». В активе «Факела» два балла и 14-я позиция.

В следующем матче армейцы 13 августа сыграют с «Зенитом» в гостях, а воронежцы примут «Урал» днем ранее.

РПЛ

4-й тур

ЦСКА - «Факел» 4:1

Голы: Кучаев 58, Медина 70, Чалов 72, Карраскаль 83

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков (Мойзес, 34), Кучаев (Мендес, 89), Мухин (Здьелар, 74), Медина (Ермаков, 88), Карраскаль, Чалов (Яковлев, 88).

«Факел»: Свинов, Черов (Магаль, 46), Дашаев, Суслов, Божин (Ивахнов, 78), Альшин, Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 71), Дмитриев (Мендель, 46), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 62).

Предупреждения:

Гонгадзе (45), Мухин (56).