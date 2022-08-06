Бушманов рассказал, над чем «Спартаку» еще предстоит поработать

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу красно-белых над екатеринбургским «Уралом» в рамках четвертого тура РПЛ.

«В эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать. Например, над реализацией. Плюс после замен игра немного расстроилась, преимущество растворилось. А в идеале свежие футболисты должны были добавлять, усиливать игру», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. «Спартак» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу.