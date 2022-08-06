«Бавария» переведет «Альяц-Арену» на режим жесткой экономии из-за проблем с газом

Мюнхенская «Бавария» переведет свой стадион «Альянц-Арена» на режим жесткой экономии из-за снижения поставок газа в Германию.

Об этом сообщает одно из популярных немецких изданий.

Немецкая газета приводит следующие примеры экономии немецкого клуба:

1) красное наружное освещение будет включаться только на три часа после наступления темноты — вместо шести, как раньше;

2) газовое отопление газонов заменят на воздушно-тепловые насосы, электроэнергию будут обеспечивать солнечные батареи, установленные на арене;

3) мощность вентиляции и кондиционирования на всей территории стадиона будет снижена (летом не так холодно, зимой не так тепло);

4) во всех туалетах будет использоваться только холодная вода.

Отметим, что в первом туре Бундеслиги подопечные Юлиана Нагельсмана разгромили «Айнтрахт» со счетом 6:1. Дебютным голом в составе мюнхенцев отметился Садио Мане.