ЦСКА впервые с чемпионского сезона набрал десять очков в четырех матчах

В субботу, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» прошел матч 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом». Армейцы одержали разгромную победу со счетом 4:1.

После этого успеха красно-синие набрали десять очков и расположились на втором месте после 4-х туров.

Такое количество очков в первых четырех турах — лучший результат московского клуба с сезона 2015/16, когда было набрано 12 очков, сообщает Opta Sports. По итогам того сезона красно-синие завоевали чемпионский титул.

В следующем матче армейцы 13 августа сыграют с «Зенитом» в гостях, который перед этим туром занимал первое место в таблице.