ЦСКА и «Спартак» имеют абсолютно равные турнирные показатели после четырех туров

Московские ЦСКА и «Спартак» имеют равные турнирные значения после проведенных матчей в четвертом туре РПЛ. Армейцы принимали «Факел» (4:1), а красно-белые встречались с «Уралом» в Екатеринбурге (2:0).

Теперь, после четырех сыгранных туров Российской премьер-лиги, обе команды имеют одинаковое количество побед (3), ничьих (1) и поражений (0) и, соответственно, количество набранных очков (10). При этом и красно-белые, и армейцы забили и пропустили одинаковое количество голов (по 11 и по 3). Обе команды на данный момент лидируют в турнирной таблице. Петербургский «Зенит» сыграет матч 4-го тура с «Ахматом» в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА в матче 4-го тура разгромил «Факел» (4:1), а «Спартак» уверенно переиграл «Урал» (2:0).