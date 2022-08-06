Федотов разъяснил комплекс проблем ЦСКА, с которыми команда столкнулась в первом тайме с «Факелом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему армейцы провалили первый тайм матча 4-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1).

«Было хорошее начало, но что-то вдруг сломалось. Стали заложниками своего темпа начали нервничать, принимать неверные решения, терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру, заработал пенальти. На помощь пришел перерыв, пришлось проявить характер. Хотелось бы отметить реализацию, при счете 1:1 могли забить пораньше, был момент у Карраскаля. Надо грамотнее ими распоряжаться», — передает слова Федотова «Чемпионат».

Голы в составе красно-синих забили Константин Кучаев (58-я минута), Хесус Медина (70), Федор Чалов (72) и Хорхе Карраскаль (83). Единственный гол у гостей забил Георгий Гонгадзе в концовке первого тайма с пенальти (42).

В следующем матче армейцы 13 августа сыграют с «Зенитом» в гостях, а воронежцы примут «Урал» днем ранее.