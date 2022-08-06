Александр Бубнов: «Спартак» победил «Урал» на классе

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал результата матча четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак».

«Не стану стесняться в выражениях: это был худший матч «Урала» в нынешнем сезоне. Оборона - просто проходной двор, могли и десять мячей пропустить. Защита действовала безалаберно даже в самых безобидных ситуациях. В игре просматривались безысходность и безволие.

«Спартак» сегодня победил на классе. Красно-белые даже не играли в полную силу. Потенциал и внутренние резервы у команды Абаскаля есть, она еще будет прибавлять. Но реализация пока слабая, над этим надо работать», - приводит слова ветерана Sportbox.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. «Спартак» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу.