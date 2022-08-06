Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» одержать победу над «Байером»

В субботу, 6 августа, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и леверкузенским «Байером». Победу одержали хозяева со счетом 1:0.
Единственный мяч у шмелей забил Марко Ройс на 10-й минуте.
Таким образом, подопечные Эдина Терзича набрали первые три очка в сезоне, «аспириновые» остались с нулем баллов.
В следующем матче «Боруссия» сыграет 12 августа на выезде с «Фрайбургом», а «Байер» примет «Аугсбург» на следующий день.
Бундеслига
1-й тур
«Боруссия» - «Байер» 1:0
Голы: Ройс 10
«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Вольф, 84), Ройс, Дауд, Беллингем, Мален (Джан, 84), Адейеми (Азар, 23), Мукоко (Брандт, 69).
«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Баккер, 79), Демирбай (Азмун, 66), Андрих (Арангис, 13), Паласиос (Амири, 79), Бельараби (Гложек, 46), Шик, Диаби.
Предупреждения:
Та (26), Паласиос (37), Азар (43), Инкапиэ (56), Шлоттербек (72).