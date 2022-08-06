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Гол Жоржиньо помог одержать выездную победу «Челси» над «Эвертоном»

Итальянец забил гол на девятой компенсированной минуте к первому тайму.
06 августа 2022 21:34
автор: Александр Бойченко

В субботу, 6 августа, на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 1-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Челси». Победу одержали гости со счетом 1:0.

Единственный гол забил итальянский полузащитник Жоржиньо на девятой добавленной минуте к первому тайму (45+9).

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля набрали первые три очка в сезоне, «ириски» остались с нулем баллов.

В следующем матче «Эвертон» сыграет в гостях с «Астон Виллой» 13 августа, а «аристократы» примут «Тоттенхэм» днем позже.

АПЛ
1-й тур
«Эвертон» - «Челси» 0:1

Голы: Жоржиньо 45+9

источник: «Советский спорт»
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