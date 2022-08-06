Дубль Олусегуна помог «Краснодару» разгромить «Локомотив»

В матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» на своем поле одержал крупную победу над московским «Локомотивом».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Олакунле Олусегун. Еще один мяч на счету Кристиана Рамиреса.
Таким образом, «Краснодар» набрал семь очков и временно вышел на четвертое место в турнирной таблице. Железнодорожники с двумя очками остался на 13-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 13 августа сыграет на выезде с московским «Динамо». «Локомотив» в этот же день дома примет самарские «Крылья Советов».
РПЛ
4-й тур
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва) - 3:0 (0:0)
Голы: Рамирес, 78; Олусегун, 84; 90.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес (Исаенко, 88), Литвинов, Волков, Ионов (Ахметов, 87), Черников, Сперцян (Кратков, 88), Баньяц (Сулейманов, 89), Манелов (Кривцов, 66), Олусегун.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук (Камано, 46), Карпукас (Бабкин, 77), Керк, Игнатьев (Раконьяц, 82), Изидор.
Предупреждения: Ионов, 8; Сперцян, 20; Волов, 45; Рамирес, 65; Манелов, 86 - Миранчук, 15; Изидор, 16; Мампасси, 66.