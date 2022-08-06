«Зенит» в меньшинстве сумел удержать ничью в выездном матче с «Ахматом»

В субботу, 6 августа, на стадионе «Ахмат Арена» состоялся матч 4-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Матч завершился нулевой ничьей.

На 41-й минуте вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский получил прямую красную карточку за то, что сбил с ног полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева за пределами штрафной площади. Вместо него в ворота встал Михаил Кержаков.

Тем не менее, команды не сумели отличиться забитыми мячами. Грозненцы набрали пять очков и расположились на восьмом месте, в активе «Зенита» третья строчка и восемь баллов. Подопечные Сергея Семака пропустили вперед себя выигравшие свои матчи ЦСКА и «Спартак», у которых по 10 очков.

В следующем матче «Ахмат» встретится с «Химками» 14 августа в гостях, а сине-бело-голубые примут ЦСКА днем ранее.

РПЛ

4-й тур

«Ахмат» - «Зенит» 0:0

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Нижич, Журавлев, Быстров (Конате, 86), Богосовац, Швец, Тимофеев (Фольмер, 89), Трошечкин (Бериша, 61), Садулаев (Агаларов, 46), Ильин (Олейников, 61).

«Зенит»: Одоевский, Ловрен (Алип, 46), Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 60), Вендел, Сутормин (Адамов, 46), Мостовой (Кержаков, 44), Малком, Кассьерра (Чистяков, 87).

Предупреждения:

Трошечкин (12), Ловрен (32), Сутормин (36), Садулаев (45), Нижич (48), Тимофеев (81), Швец (89).

Удаление:

Одоевский (41).