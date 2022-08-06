Вератти вышел на второе место в истории по количеству матчей за «ПСЖ»

В субботу, 6 августа, «ПСЖ» проводит матч 1-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном».



Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Вератти оказался в стартовом составе и, таким образом, вышел на второе место «ПСЖ» по количеству проведенных матчей за клуб.

Для 29-летнего итальянца этот матч стал 380-м в карьере за «ПСЖ», по этому показателю он догнал Сильвена Армана. Оба делят второе место в списке игроков клуба с наибольшим количеством матчей.

Жан-Марк Пилорж остается рекордсменом ПСЖ, сыграв 435 матчей за «Париж».