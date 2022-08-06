Мостовой - о ничье «Зенита» с «Ахматом»: В Грозном всем топам тяжело играть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура РПЛ «Зенита» с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Я не исключал ничейного результата. В Грозном всем топам тяжело играть. Тем более с удалением. Думаю, если бы удаления не было, то «Зенит» бы додавил», — сказал Мостовой «Чемпионату».

На 41-й минуте вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский получил прямую красную карточку за то, что сбил с ног полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева за пределами штрафной площади. Вместо него в ворота встал Михаил Кержаков.

Тем не менее, команды не сумели отличиться забитыми мячами. Грозненцы набрали пять очков и расположились на восьмом месте, в активе «Зенита» третья строчка и восемь баллов. Подопечные Сергея Семака пропустили вперед себя выигравшие свои матчи ЦСКА и «Спартак», у которых по 10 очков.