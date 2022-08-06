Мозес может пропустить до четырех месяцев

Нигерийский защитник московского «Спартака» Виктор Мозес может пропустить от двух до четырех месяцев из-за травмы, полученной им в матче четвертого тура РПЛ против екатеринбургского «Урала».

По информации «Спорт-Экспресс», у футболиста есть подозрение на разрыв ахиллова сухожилия, но точный диагноз станет известен только после МРТ.

Напомним, Мозес покинул поле на носилках на 32-й минуте матча, а стадион покидал на костылях. Легионера заменил Михаил Игнатов, который забил второй мяч в этой встрече.

Итог - 2:0 в пользу «Спартака», который делит лидерство с ЦСКА, а главного тренера уральцев Игоря Шалимова отправили в отставку.