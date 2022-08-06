Семак не исключил, что Одоевский уступит место основного вратаря после удаления с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о шансах Даниила Одоевского остаться первым номером в стане сине-бело-голубых после удаления в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Вернется ли Одоевский в стартовый состав после отбытия дисквалификации? Посмотрим на его состояние и на состояние других игроков. У нас есть Кержаков, есть Иван — посмотрим. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. То, что Одоевский пропустит следующую игру, это точно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

На 41-й минуте вратарь сине-бело-голубых Даниил Одоевский получил прямую красную карточку за то, что сбил с ног полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева за пределами штрафной площади. Вместо него в ворота встал Михаил Кержаков.

Тем не менее, команды не сумели отличиться забитыми мячами. Грозненцы набрали пять очков и расположились на восьмом месте, в активе «Зенита» третья строчка и восемь баллов. Подопечные Сергея Семака пропустили вперед себя выигравшие свои матчи ЦСКА и «Спартак», у которых по 10 очков.