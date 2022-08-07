Уткин оценил игру «Спартака» под руководством Абаскаля

Спортивный журналист Василий Уткин высказался об игре «Спартака» в новом сезоне РПЛ. Напомним, перед стартом кампании команду возглавил испанский тренер Гильермо Абаскаль.

«Спартак» пока собирает те очки, которые принято называть «своими». Потерял два на сложном выезде в Грозном, отыгрался в меньшинстве; так там и Зенит вничью сыграл, если отталкиваться от борьбы за первое место – вот если ЦСКА выиграет у «Ахмата» в гостях, это будет серьезно, прямое преимущество над конкурентами.

Другое дело – к моменту, когда ЦСКА поедет в Грозный, будет ли актуальным именно это противостояние.

Спартак берет «свое», но это и есть новость. До сих пор именно тут команда и оступалась. А сейчас нет (пока). Это шаг вперед.

Но все относительно. Играют-то месяц всего», – написал Уткин в соцсети.

В новом сезоне чемпионата России «Спартак» провел четыре матча, одержав три победы и сыграв один раз вничью. Команда забила 11 голов и пропустила три мяча.