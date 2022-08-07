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Федун назвал ответом критикам победу «Спартака» над «Уралом»

Красно-белые выиграли со счетом 2:0.
07 августа 2022 08:49

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после победы московского клуба над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Сегодня мы видим плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет, это хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», - приводит слова Федуна «СЭ».

Напомним, что голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на первое место в РПЛ с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.

В следующем матче «Урал» поедет в Воронеж 12 августа для игры с «Факелом», а «Спартак» примет «Сочи» 14-го числа на «Открытии Банк Арене».

источник: «Спорт-Экспресс»
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