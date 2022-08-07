«Ну что, хейтеры, как дела?» Зарема Салихова - о лидерстве «Спартака» в РПЛ

Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на первом месте! Как «Зенит» потерял в Грозном два очка и лидерство в РПЛ

В гостевом матче 4-го тура РПЛ чемпион страны свел вничью матч с «Ахматом» (0:0), играя в меньшинстве с 41-й минуты.