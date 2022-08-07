«Болонья» практически согласовала с «Ромой» переход Шомуродова

«Болонья» согласовывает с «Ромой» последние детали перехода нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, «Болонья» арендует 27-летнего форварда у римлян на сезон-2022/23, а по окончании срока аренды сможет выкупить узбека за 10 млн евро.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».