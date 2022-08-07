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Фукс заявил, что ЦСКА способен побороться с «Зенитом» за победу в чемпионате России

Бразилец считает, что красно-синие могут прервать гегемонию питерской команды.
07 августа 2022 10:23
автор: Артур Гичунцев

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс высказался о возможной победе команды в чемпионате России. По словам бразильца, столичный клуб может навязать конкуренцию «Зениту», который не уступает титул уже четыре года кряду.

«Да. Я уверен в том, что мы сможем побороться с «Зенитом», у нас очень хороший тренер, он очень много делает для команды. Думаю, что в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Фукс, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, новым тренером ЦСКА стал Владимир Федотов, выигравший в прошлом сезоне серебро РПЛ у руля «Сочи».

В данный момент армейцы идут на первом месте в таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

источник: ТАСС
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