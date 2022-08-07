«По кружечке пива можно». Федотов обратился к игрокам ЦСКА после матча с «Факелом»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала слова главного тренера команды Владимира Федотова в раздевалке после матча четвертого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1).

«За команду! По кружечке пива можно. Но потом подумать о команде и вторую отставить. Все, браво, ребят!» - сказал Федотов.

Напомним, что голы в составе красно-синих забили Константин Кучаев (58-я минута), Хесус Медина (70), Федор Чалов (72) и Хорхе Карраскаль (83). Единственный гол у гостей забил Георгий Гонгадзе в концовке первого тайма с пенальти (42).

Подопечные Федотова поднялись на второе место в турнирной таблице с десятью очками, уступая лишь по дополнительным показателям «Спартаку». В активе «Факела» два балла и 14-я позиция.

В следующем матче армейцы 13 августа сыграют с «Зенитом» в гостях, а воронежцы примут «Урал» днем ранее.