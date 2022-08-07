Камоцци верит, что «Спартак» выиграет 20 матчей подряд в РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, дал комментарий после победы московского клуба над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Поздравляю «Спартак» с третьей победой подряд. Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет», - приводит слова Камоцци «СЭ».

Напомним, что голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на второе место в РПЛ с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.

В следующем матче «Урал» поедет в Воронеж 12 августа для игры с «Факелом», а «Спартак» примет «Сочи» 14-го числа на «Открытии Банк Арене».