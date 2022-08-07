Рианчо считает, что «Спартак» имеет хорошие шансы на победу в РПЛ

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий после победы московского клуба над «Уралом» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Я очень рад, что Спартак так хорошо начал сезон. Вижу ли я красно-белых чемпионами РПЛ? Да, конечно! Хорошее начало - это еще не весь успех, но у них есть все шансы», - приводит слова испанского специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, что голами в составе спартаковцев отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на второе место в РПЛ с десятью очками, «Урал» продолжает замыкать турнирную таблицу без единого набранного балла.

В следующем матче «Урал» поедет в Воронеж 12 августа для игры с «Факелом», а «Спартак» примет «Сочи» 14-го числа на «Открытии Банк Арене».