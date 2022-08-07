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Роберт Левандовски: Не переживаю насчет того, что «Барселона» не сможет меня зарегистрировать

Каталонский клуб испытывает финансовые трудности.
07 августа 2022 14:13

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не сомневается в том, что каталонский клуб сможет вовремя зарегистрировать его перед началом чемпионатом Испании, который стартует 13 августа.

«Я не переживаю насчет регистрации. Все двигается в правильном направлении, да и деньги на мою регистрацию были зарезервированы», - приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Руководство »Барселона» заплатило «Баварии» за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

Напомним, что Левандовски выступал за «Баварию» с июля 2014 года. Всего в составе клуба он отыграл 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Вместе с мюнхенцами футболист стал восьмикратным чемпионом Германии, а также обладателем Лиги чемпионов.

источник: El Mundo Deportivo
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