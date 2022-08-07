«Торпедо» и «Химки» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Химок» на матч 4-го тура чемпионата России.
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Баженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
Напомним, матч «Торпедо» – «Химки» начнется в 15.00 по Москве.
Туром ранее команда Александра Бородюка сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а подопечные Сергея Юрана уступили «Ростову» (0:1).