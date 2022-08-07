«Торпедо» и «Химки» огласили стартовые составы на матч РПЛ

Король харда вернулся! Как Медведев выиграл свой первый турнир в 2022 году

Первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. В финальном матче россиянин в двух партиях взял верх над британцем Кэмероном Норри, причем второй сет завершил всухую – 6:0.